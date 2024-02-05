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17:23, 5 февраля 2024Ценности

Врач раскрыла россиянкам действенные способы сохранить волосы чистыми надолго

Фото: Pablo Merchán Montes / Unsplash

Врач Екатерина Волкова раскрыла россиянкам действенные способы сохранить чистоту волос надолго. Соответствующий материал публикует издание «Доктор Питер».

В первую очередь врач подчеркнула, что очищать кожу головы необходимо с помощью теплой, но не горячей воды, поскольку горячая стимулирует работу сальных желез. Помимо этого, специалистка посоветовала минимизировать частоту применения фена. «Горячий воздух фенов тоже стимулирует работу сальных желез. Лучше дайте волосам высохнуть самим», — уточнила она.

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Кроме того, Волкова отметила важность использования качественной расчески. По ее словам, следует иметь расческу, сделанную из натуральных материалов и с зубьями, концы которых мягко закруглены. «И не забывайте ее мыть — для этого можно использовать посудомойку», — заключила доктор.

Ранее в феврале был раскрыт действенный способ отрастить волосы. Блогерша Белаллюр посоветовала вскипятить воду и промыть ею ветки розмарина. Затем она призвала налить в емкость полстакана масла авокадо, добавив в него розмарин с небольшим количеством воды.

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      Екатерина Ештокина
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