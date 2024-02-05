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21:19, 5 февраля 2024Мир

Захарова прокомментировала слухи об отставке главкома ВСУ Залужного

МИД сравнил слухи об отставке главкома ВСУ Залужного с «Санта-Барбарой»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного с сериалом «Санта-Барбара».

«У кого ТВ-программа? Когда сериал "Санта-Залужный-Барбара" заканчивается?», — написала дипломат.

Также Захарова обрадовалась, что в этом году зафиксировали рекордный урожай кукурузы. «Попкорна хватит», — прокомментировала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о размышлениях по поводу замены ряда руководящих лиц государства, в том числе Залужного. Он объяснил, что стране нужны перезагрузка и новое начало. Речь идет об изменениях не только в военных верхах, но и в гражданском аппарате, уточнял Зеленский.

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      Юлия Мискевич
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