МИД сравнил слухи об отставке главкома ВСУ Залужного с «Санта-Барбарой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила слухи об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного с сериалом «Санта-Барбара».

«У кого ТВ-программа? Когда сериал "Санта-Залужный-Барбара" заканчивается?», — написала дипломат.

Также Захарова обрадовалась, что в этом году зафиксировали рекордный урожай кукурузы. «Попкорна хватит», — прокомментировала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о размышлениях по поводу замены ряда руководящих лиц государства, в том числе Залужного. Он объяснил, что стране нужны перезагрузка и новое начало. Речь идет об изменениях не только в военных верхах, но и в гражданском аппарате, уточнял Зеленский.