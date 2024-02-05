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14:51, 5 февраля 2024Силовые структуры

Жителя Подмосковья арестовали за расправу над водителем скорой помощи

В Подмосковье арестовали мужчину за убийство водителя скорой помощи

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Домодедово арестовали 56-летнего мужчину, который обвиняется в расправе над водителем скорой помощи в микрорайоне Востряково. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, мужчина признал вину и раскаялся. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.

По данным следствия, в пятницу, 2 февраля, между обвиняемым, который был в состоянии опьянения и водителем территориального центра медицины катастроф Московской области, находившимся на дежурстве, возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего, который из-за полученных травм не выжил.

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      Екатерина Кашурникова
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