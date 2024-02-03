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02:17, 3 февраля 2024Силовые структуры

Задержан напавший на пост скорой помощи в Подмосковье

В Домодедово задержан 56-летний подозреваемый в нападении на пост скорой помощи

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Домодедово Московской области задержан 56-летний мужчина, который подозревается в нападении на пост скорой помощи и расправе над водителем в микрорайоне Востряково. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Подмосковью Ольга Врадий.

По данным следствия, в пятницу, 2 февраля, между подозреваемым, который был в состоянии опьянения и водителем территориального центра медицины катастроф Московской области, находившимся на дежурстве, возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего, который из-за полученных травм не выжил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан оперативными сотрудниками и доставлен в следственных отдел. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.

Ранее источник «Ленты.ру» сообщил, что в подмосковном Востряково неизвестный напал на пост скорой помощи и устроил стрельбу и скрылся. Он выстрелил в водителя и убежал. Потерпевший не выжил.

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      Марина Совина
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