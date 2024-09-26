Россиянин выстрелил в водителя скорой из сигнального пистолета и получил семь лет

Жителю Домодедово дали 7 лет колонии за убийство водителя скорой помощи

Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима 56-летнего жителя Домодедово, который в ходе конфликта выстрелил в водителя скорой из сигнального пистолета, мужчина не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета России по Московской области.

Его признали виновным по статьям 105 («Убийство») и 222.1 («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства») УК РФ.

По данным следствия, все произошло ночью 2 февраля в микрорайоне Востряково. Между осужденным, который находился в состоянии опьянения, и водителем машины скорой помощи возник конфликт на почве личной неприязни, в ходе которого первый достал сигнальный пистолет и выстрелил из него в сторону оппонента. Потерпевший не выжил.

Кроме того, осужденный незаконно приобрел ручную осколочную гранату Ф-1 на интернет-аукционе в 2017 году и незаконно хранил ее у себя дома до момента ее обнаружения силовиками.

