Бывший футболист сборной России Мостовой высказался о собственном величии

Мостовой согласился с причислением себя к величайшим игрокам в истории России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил объективность его причисления к величайшим игрокам в истории России. О собственном величии экс-полузащитник высказался порталу Sport24.

«Cогласен с оценкой меня как одного из самых великих футболистов в нашей стране. Хоть правду никто и не любит, но ее надо признавать», — сказал Мостовой.

Летом прошлого года экс-футболист, выступавший за лиссабонскую «Бенфику», пожаловался на дефицит красивых девушек в Португалии. «Непросто было найти девушку — там по тем временам иногда можешь и на мужчину заглядеться», — отметил россиянин.

Мостовой завершил карьеру в 2005 году. В его активе десять голов в 50 матчах за сборную России. С 1991-го полузащитник выступал в европейских чемпионатах за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».