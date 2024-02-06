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13:31, 6 февраля 2024Мир

В Госдуме высказались о планах вернуть всех осужденных в США россиян

Депутат Бутина: процесс возвращения всех осужденных в США россиян будет трудным

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москве будет трудно вернуть домой всех осужденных в США россиян, считает член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о планах российских дипломатов добиться возвращения всех находящихся в заключении в американских тюрьмах соотечественников.

«Россия своих не бросает. Мы внимательно следим за судьбой каждого из 115 россиян, которые сейчас находятся в заключении в США, их на регулярной основе посещают наши консулы. Со многими из их родственников мы на связи. Естественно, хотелось бы надеяться, что возможен обмен всех на всех, но достаточно вспомнить, какие невероятные усилия российский МИД прилагал для того, чтобы обменять Виктора Бута и Константина Ярошенко», — сказала депутат.

В будущем мы ожидаем обменов, но это точно будет такой же трудный процесс, как и сейчас

Мария Бутинадепутат Госдумы

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, Москва намерена вернуть домой всех граждан страны, которые отбывают наказание в американских исправительных учреждениях, передает ТАСС. Об этом он сообщил журналистам после того, как посетил в тюрьме осужденного по обвинению в кибермошенничестве Владислава Клюшина.

По словам дипломата, в настоящее время в тюрьмах США находятся 115 россиян. «Это люди, которые были экстрадированы в Соединенные Штаты Америки или были арестованы здесь по надуманным обвинениям», — сказал дипломат.

В сентябре 2023 года суд Бостона приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в кибермошенничестве, сам он этого не признает.

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