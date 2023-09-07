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18:01, 7 сентября 2023Мир

Американский суд приговорил россиянина к девяти годам тюрьмы

Задержанного в США россиянина Владислава Клюшина приговорили к 9 годам тюрьмы

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Суд в американском Бостоне (штат Массачусетс) приговорил россиянина Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает ТАСС.

Судья Пэтти Сэрис признала его виновным в кибермошенничестве.

В начале августа Минюст США просил приговорить россиянина к 14 годам тюремного заключения. Защита предлагала уменьшить срок до трех лет и зачесть в них два с половиной года, в течение которых Клюшин находился под стражей во время суда.

В феврале суд присяжных признал его виновным в сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве. По версии обвинения, Клюшин и его сообщники с 2018 по 2020 год заработали на торговле акциями почти 90 миллионов долларов на основе еще не обнародованной и украденной из корпоративных сетей информации.

Клюшина арестовали в конце марта 2021 года в Швейцарии. В декабре того же года его экстрадировали в США.

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    Варвара Кошечкина
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