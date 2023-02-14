Суд присяжных в США признал россиянина виновным в киберпреступлениях

Reuters: суд присяжных в США признал россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

Суд присяжных в США признал россиянина Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях, а именно в сговоре с целью получения незаконного доступа к компьютерам частных корпоративных сетей США, а также мошенничестве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Перед оглашением вердикта сторона обвинения заявила, что Клюшин и его четыре сообщника с 2018 по 2020 год заработали на торговле акциями почти 90 миллионов долларов на основе еще не обнародованной и украденной из корпоративных сетей информации. В ответ на это сторона защиты отметила, что нет никаких доказательств того, что Клюшин и его подельники обладали инсайдерской информацией, позволившей им воспользоваться ситуацией.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. По данным США, бизнесмен и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на секретные данные.

Вместе с ним по делу проходят Иван Ермаков, Николай Румянцев, Михаил Ирзак и Игорь Сладков, которым также были ранее предъявлены обвинения.