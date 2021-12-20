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В США четверых россиян обвинили в киберпреступлениях по делу бизнесмена Клюшина

Прокурор Массачусетса Менделль: еще четверо россиян проходят по делу бизнесмена Клюшина

Фото: Johanna Geron / Unsplash

Четверым гражданам России предъявили обвинения в киберпреступлениях в США в рамках дела российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого обвиняют в торговле секретной информацией. Об этом сообщил прокурор американского штата Массачусетс Натаниэл Менделль, передает ТАСС.

«Еще в отношении четверых российских граждан выдвинуты обвинения сегодня в Бостоне в связи с участием в глобальных хакерских махинациях в сфере биржевых торгов», — рассказал прокурор. По его словам, обвиняемых подозревают в торговле ценными бумагами и краже информации.

18 декабря стало известно, что Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. В ответ на этот шаг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением, принятым швейцарским Федеральным уголовным судом. Она отметила, что российское посольство поддерживает контакт с адвокатами предпринимателя.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. По данным США, бизнесмен и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на секретные данные.

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Екатерина Андреева
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В США четверых россиян обвинили в киберпреступлениях по делу бизнесмена Клюшина
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