Захарова прокомментировала решение Швейцарии о выдаче бизнесмена Клюшина США

Россия глубоко разочарована решением, принятым Федеральным уголовным судом Швейцарии, об экстрадиции российского бизнесмена Владислава Клюшина, арестованного по запросу США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube-канале RT.

Дипломат указала, что швейцарские правоохранительные структуры проигнорировали доводы адвокатов о политической составляющей дела, приняли вызывающие сомнения доводы американской стороны и «безосновательно отклонили встречный запрос российской Генпрокуратуры о выдаче». По ее словам, Вашингтон «продолжает практиковать инициирование арестов россиян в третьих странах и добиваться их выдачи».

Захарова подчеркнула, что российское посольство продолжает поддерживать контакты с адвокатами Владислава Клюшина для обеспечения соблюдения его прав и оказывает ему необходимую консульскую поддержку. «Защита продолжит задействовать все предусмотренные правовые возможности для воспрепятствования выдачи российского гражданина в США. 6 декабря адвокатами подана кассационная жалоба в Верховный суд Швейцарии», — прокомментировала представитель МИД.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. 9 июня стало известно, что Соединенные Штаты ожидают выдачи россиянина. Его обвиняют в торговле секретной информацией. По данным США, Клюшин и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на инсайды.

В сентябре стало известно, что Клюшин подозревается в причастности к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Предприниматель якобы руководил операцией российских спецслужб по влиянию на выборный процесс, а также имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США, которая тогда проиграла республиканцам. Материалы по делу Клюшина в суде штата Массачусетс засекречены.