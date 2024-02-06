Елена Летучая в купальнике поплавала в чане

Известная российская ведущая Елена Летучая в откровенном виде поплавала в чане. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 44-летняя журналистка посетила с супругом Юрием Анашенковым сочинский курорт «Роза Хутор». После этого пара решила провести время в банном комплексе. На размещенных кадрах телеведущая предстала в черном слитном купальнике на тонких бретелях и специальной шапочке, сидя в горячей воде в чане.

Помимо этого, звезда прикрылась веником из листьев и отказалась от макияжа на лице. Ее муж, в свою очередь, примерил классические шорты.

В декабре 2023 года Елена Летучая показала фото в нижнем белье. Знаменитость позировала в нижнем белье, состоящем из красного кружевного бюстгальтера, на фоне расстеленной кровати. При этом упомянутое изделия частично обнажало грудь звезды.