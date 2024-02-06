Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:22, 6 февраля 2024Ценности

Елена Летучая в купальнике поплавала в чане

Кадр: @elenapegas

Известная российская ведущая Елена Летучая в откровенном виде поплавала в чане. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 44-летняя журналистка посетила с супругом Юрием Анашенковым сочинский курорт «Роза Хутор». После этого пара решила провести время в банном комплексе. На размещенных кадрах телеведущая предстала в черном слитном купальнике на тонких бретелях и специальной шапочке, сидя в горячей воде в чане.

Помимо этого, звезда прикрылась веником из листьев и отказалась от макияжа на лице. Ее муж, в свою очередь, примерил классические шорты.

В декабре 2023 года Елена Летучая показала фото в нижнем белье. Знаменитость позировала в нижнем белье, состоящем из красного кружевного бюстгальтера, на фоне расстеленной кровати. При этом упомянутое изделия частично обнажало грудь звезды.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР нашли доказательства вырубки Киевом лесов в Донбассе. Что Украина пыталась этим скрыть?

      Отстыковку миссии Axiom Space перенесли на неопределенный срок

      Дженнифер Лопес вырвала волосы во время выступления на сцене

      Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

      Дмитрия Быкова оштрафовали за участие в нежелательной организации

      Женщина обокрала мать из-за недостатка любви

      Названы самые частые причины пожара в домах россиян

      Канадским хоккеистам запретили играть за сборную из-за обвинений в насилии

      Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

      Евросоюз назвал сроки первых выплат Украине из фонда в 50 миллиардов евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше