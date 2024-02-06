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17:05, 6 февраля 2024Культура

Еще в одном городе России отменили спектакль по пьесе Улицкой

Показы спектакля «Мой внук Вениамин» по пьесе Улицкой отменили в Челябинске

Фото: aerogondo2 / Shutterstock / Fotodom

Показы спектакля «Мой внук Вениамин» по пьесе писательницы Людмилы Улицкой отменили еще в одном городе России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры Челябинской области.

Челябинский государственный драматический «Камерный театр» отменил запланированные на февраль и март показы. Театр также расторг договор с агентом писательницы.

Спектакль «Мой внук Вениамин» заменен на постановки «Рай» и «Восемь любящих женщин», все изменения отражены в афише, уточнили в министерстве.

Ранее московский театр «Современник» отменил показы по пьесе Улицкой «Потанцуем...».

До этого Улицкая в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась в отправке гонораров с продажи своих книг Вооруженным силам Украины. Писательница также заявила, что ей симпатичен президент Украины Владимир Зеленский.

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      Мария Рюрикова
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