Театр «Современник» отменил показы по пьесе Улицкой

Театр «Современник» отменил показы по пьесе «Потанцуем...» писательницы Улицкой

Театр «Современник» в Москве отменил показы по пьесе писательницы Людмилы Улицкой «Потанцуем...». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Ближайшие спектакли, запланированные на февраль и март, не состоятся, отметил источник.

Спектакль «Потанцуем...» шел на сцене «Современника» с 2015 года. Постановка основана на рассказе Улицкой «Женщины русских селений».

Ранее в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом писательница призналась, что отправляла деньги с продажи своих книг Вооруженным силам Украины. После этого российское издательство АСТ приостановило выплаты Улицкой. Ее также предупредили о возможной конфискации имущества.