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15:46, 6 февраля 2024Бывший СССР

Глава СБУ отреагировал на скандал с прослушкой журналистов

Глава СБУ Малюк назвал недопустимой прослушку журналистов после скандала
Василий Малюк

Василий Малюк. Фото: Служба безопасности Украины / Wikimedia

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк отреагировал на скандал с прослушкой журналистов издания Bihus.info, назвав такие действия недопустимыми. Его заявление опубликовала пресс-служба СБУ в Telegam.

«К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов. Подчеркиваю — такие действия недопустимы и уже вызвали ряд кадровых решений», — сказано в публикации.

Глава СБУ напомнил об увольнении 31 января главы департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко. По его словам, поступки отдельных сотрудников не могут перечеркивать положительные результаты ведомства. Малюк отметил, что за любые незаконные действия должно быть наказание.

Ранее украинские СМИ заявили, что причиной увольнения Семенченко стала прослушка и скрытая видеосъемка сотрудников Bihus.info, поскольку одной из задач департамента является защита информационного пространства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прослушку, пообещал, что СБУ проведет расследование и выяснит все обстоятельства произошедшего.

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      Кристина Есикова
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