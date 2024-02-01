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04:57, 1 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский уволил главу одного из департаментов Службы безопасности Украины

Зеленский уволил главу департамента защиты национальной государственности СБУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — сказано в тексте указа без уточнения причин его снятия с должности.

По данным украинских СМИ, его увольнение может быть связано с ситуацией с прослушкой и скрытой видеосъемкой сотрудников издания Bihus.Info, поскольку одной из задач департамента является защита информационного пространства.

Ранее офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело о препятствовании работе журналиста. Имя журналиста не раскрывается, однако, по данным украинских СМИ, речь идет об основателе проекта «Наши деньги» Юрии Николове.

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      Марина Совина
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