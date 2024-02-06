Известный режиссер объяснил скандал вокруг «Мастера и Маргариты»

Режиссер Грымов назвал скандал вокруг фильма «Мастер и Маргарита» пиаром

Известный режиссер театра и кино Юрий Грымов объяснил скандал вокруг фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Его слова приводит KP.RU.

Грымов назвал пиаром бурную дискуссию вокруг картины. «Это же большие деньги. Помните фразу — любое упоминание, кроме некролога, уже хорошо?» — заявил он. Режиссер также отметил, что нашумевший фильм — это «скоротечный товар».

По мнению Грымова, популярность картины связана с мастерством писателя Михаила Булгакова. «Первое место взял Булгаков, на него пошли», — объяснил он успех проекта в прокате.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. За 12 дней показа в кинотеатрах картина собрала более миллиарда рублей.

При этом участники общественного движения «Зов народа» призвали возбудить уголовное дело против Локшина из-за его критики в адрес специальной военной операции (СВО) на Украине.