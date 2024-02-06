Казахстан обновил состав министров

Пресс-служба Токаева сообщила о кадровых перестановках в новом правительстве

В новом правительстве Казахстана сменили главу Министерства внутренних дел (МВД), два министра получили переназначения на прежние должности. О кадровых перестановках сообщает пресс-служба президента республики Касыма-Жомарта Токаева в Telegram.

Пост вице-премьера и главы Министерства иностранных дел (МИД) сохранил Мурат Нуртлеу. Кроме того, Руслан Жаксылыков обновил нахождение в должности главы Министерства обороны (МО) Казахстана.

При этом указом главы государства новым главой МВД Казахстана назначен Саденов Ержан.

Ранее Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова на должность нового премьер-министра республики. Глава правительства заявил о необходимости решительных и оперативных мер в экономике.