Новый премьер Казахстана заявил о необходимости решительных мер

Новый премьер Казахстана Бектенов: необходимы решительные и оперативные меры

Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о необходимости решительных и оперативных мер в экономике. Его обращение приводит Telegram-канал «Казинформ».

«Необходимо придать новый экономический импульс, принять действительно оперативные и решительные меры. Будет сделан акцент на отрасли, такие как промышленность, нефть и другие важные отрасли», — сказал глава правительства.

Премьер пообещал принимать меры для стимулирования отечественного производства для увеличения доли производимой в Казахстане продукции. Кроме того, Бектенов заявил о планах расширить возможности использования искусственного интеллекта и новых технологий. «Правительство будет работать во благо нашей страны», — заключил он.

Ранее указ о назначении Олжаса Бектенова на должность нового главы правительства подписал президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев. Он отправил прошлое правительство в отставку, предположительно, из-за невыполнения целей по индустриализации страны и обеспечению экономического роста.