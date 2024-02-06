Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:21, 6 февраля 2024Мир

Кеннеди-младший заявил о праве журналиста Карлсона взять интервью у Путина

Кеннеди-младший: журналист Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который в настоящее время находится в Москве, имеет полное право взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот», — подчеркнул политик. По его словам, раньше считалось, что журналисты обязаны брать интервью у лидеров стран, «даже у тех, с кем мы ведем войну».

Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. По мнению политолога Джона Вароли, обозреватель приехал в Россию, чтобы взять интервью у российского лидера.

В сентябре 2023 года американский журналист заявил, что правительство Соединенных Штатов сорвало его планы взять интервью у российского лидера. Он сообщил, что на протяжении долгих лет американские власти предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У Карла III выявили рак. Что известно о состоянии здоровья короля Великобритании?

      Работа российских «Панцирей» в зоне СВО вызвала восторг на Ближнем Востоке

      В Великобритании объяснили решение передать Украине танки Challenger 2

      Супермодель Хайди Клум рассмешил пенис в попкорне во время свидания

      Женщины вспомнили самые мерзкие личные сообщения от незнакомцев

      В Раде высмеяли слова Зеленского насчет украинских властей

      США нанесли новый удар по Йемену

      G7 ужесточит правила потолка цен на российскую нефть

      В генконсульство России в Сиднее забросили подозрительный предмет

      Российская блогерша попала в аварию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше