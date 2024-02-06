Кеннеди-младший: журналист Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который в настоящее время находится в Москве, имеет полное право взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Нам нужно больше прозрачности, а не наоборот», — подчеркнул политик. По его словам, раньше считалось, что журналисты обязаны брать интервью у лидеров стран, «даже у тех, с кем мы ведем войну».

Такера Карлсона заметили в Москве 3 февраля. По мнению политолога Джона Вароли, обозреватель приехал в Россию, чтобы взять интервью у российского лидера.

В сентябре 2023 года американский журналист заявил, что правительство Соединенных Штатов сорвало его планы взять интервью у российского лидера. Он сообщил, что на протяжении долгих лет американские власти предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» содержание СМИ.