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14:51, 6 февраля 2024Культура

Кристина Орбакайте осталась без директора в России

Обозреватель Полупанов заявил, что Орбакайте осталась без директора в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Певица Кристина Орбакайте осталась без директора в России. Об этом сообщает Telegram-канал НСН со ссылкой на музыкального обозревателя Владимира Полупанова.

«Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет», — заявил Полупанов.

По словам спикера, слова Качана означают, что у Орбакайте практически нет возможности выступать где-то, кроме частных мероприятий. Полупанов напомнил, что певица постоянно проживает в США вместе с мужем-американцем. Посещение артисткой «Песни года» в декабре — попытка напомнить о своем существовании, считает музыкальный обозреватель.

Ранее концерты Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. До этого общественные деятели обвинили артистку в финансировании Вооруженных сил Украины и потребовали отменить ее выступления.

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      Мария Рюрикова
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