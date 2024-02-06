Обозреватель Полупанов заявил, что Орбакайте осталась без директора в России

Певица Кристина Орбакайте осталась без директора в России. Об этом сообщает Telegram-канал НСН со ссылкой на музыкального обозревателя Владимира Полупанова.

«Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет», — заявил Полупанов.

По словам спикера, слова Качана означают, что у Орбакайте практически нет возможности выступать где-то, кроме частных мероприятий. Полупанов напомнил, что певица постоянно проживает в США вместе с мужем-американцем. Посещение артисткой «Песни года» в декабре — попытка напомнить о своем существовании, считает музыкальный обозреватель.

Ранее концерты Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. До этого общественные деятели обвинили артистку в финансировании Вооруженных сил Украины и потребовали отменить ее выступления.

