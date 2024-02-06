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11:29, 6 февраля 2024Россия

Лишенный полномочий любимый депутат Жириновского подал иск в Верховный суд

Лишенный полномочий экс-депутат Власов подал иск в Верховный суд на Госдуму

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший депутат Госдумы Василий Власов, которого считают любимым депутатом основателя ЛДПР Владимира Жириновского, подал иск в Верховный суд. Об этом Власов сообщил в Telegram.

Экс-депутат пояснил, что он хочет добиться отмены решения о лишении его полномочий. Власов добавил, что подготовил все необходимые документы и ждет начала рассмотрения дела.

В карточке дела на сайте Верховного суда указано, что иск поступил в суд 5 февраля. Он подлежит рассмотрению в рамках административного судопроизводства.

Власов заявил, что после подачи иска на него уже начали оказывать давление со стороны аппарата Госдумы.

1 ноября Госдума лишила Власова депутатских полномочий. В беседе с «Лентой.ру» он заявил о намерении обжаловать принятое решение. Власов добавил, что многие депутаты поддержали решение о лишении его полномочий, «потому что партийная дисциплина».

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