Музыкальный критик назвал имя сделавшей Киркорова незаменимым артистом женщины

Критик Бабичев заявил, что незаменимым Филиппа Киркорова сделала Алла Пугачева

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал имя женщины, которая сделала эстрадного певца Филиппа Киркорова незаменимым артистом. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт заявил, что исполнитель обязан своим успехом певице Алле Пугачевой, так как именно она сделала из него артиста, «каким мы его сейчас знаем». Бабичев подчеркнул, что «преемником» Киркорова сможет стать лишь тот, кем он займется самостоятельно.

«Киркоров во всем достиг совершенства. Периодически подкидывать дровишки в СМИ, быть все время на грани, но выходить сухим из воды. Он незаменим по подаче, по манере, по тембру, когда не видишь, но понимаешь, что это Киркоров. Если только Киркоров сам возьмет себе кого-нибудь под крыло... не вырастит такого же масштаба звезд», — отметил критик.

Ранее стало известно, что гонорар Киркорова уменьшился на несколько миллионов рублей после скандала вокруг «голой вечеринки» телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.