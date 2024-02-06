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17:13, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов

ГБР Украины поручили провести расследование по делу о прослушке журналистов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Офис генерального прокурора Украины поручил следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) республики провести досудебное расследование по уголовному делу, открытому после скандала с прослушкой журналистов украинского издания Bihus.info. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что из-за возможной причастности к делу представителей силовых структур досудебное расследование будет проводиться исключительно сотрудниками ГБР.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк отреагировал на скандал с прослушкой журналистов Bihus.info. Он назвал подобные действия недопустимыми, напомнив также об уволенном 31 января руководителе департамента защиты национальной государственности Романе Семенченко.

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