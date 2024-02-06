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14:15, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине национализировали активы бизнесмена из России

СБУ национализировала нефтегазовые активы бизнесмена из России Худайнатова
Эдуард Худайнатов

Эдуард Худайнатов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) национализировала нефтегазовые активы бизнесмена из России Эдуарда Худайнатова на полмиллиарда гривен (более 1,2 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом ведомство сообщило в Telegram.

В доход Украины взыскали 100 процентов его доли в уставном капитале ООО «Нефтяная компания «Альянс-Украина». По данным СБУ, Худайнатов получал прибыли с нефтегазового рынка республики после начала специальной военной операции.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что бизнесмен возглавляет российскую нефтегазовую компанию «ННК-Групп».

Ему вменяют преступление по части 4 статьи 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины») Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ сообщила об аресте недвижимости бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Речь идет о земельном участке в Киевской области, квартире в городе Днепре и двух имущественных комплексах в Крыму.

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