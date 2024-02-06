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21:51, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине обвинили СБУ в убийстве Ильи Кивы и Владлена Татарского

«Укринформ»: СБУ стоит за убийствами Ильи Кивы и Владлена Татарского

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) стоит за убийствами экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского, а также причастна к покушениям на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации Ильи Кивы, Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и других предателей и врагов Украины», — пишет издание.

По данным агентства, в СБУ подтвердили тот факт, что специальные операции по ликвидации врагов Киева в настоящее время являются одним из направлений ее работы. Также уточняется, что сотрудники ведомства ранее проводили активную работу на запорожском и херсонском направлениях против гражданских лиц, которые считаются предателями Украины.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что убийством экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы президент Владимир Зеленский вновь доказал, что он является террористом. Политик назвал действия киевских властей «кровавыми террористическими преступлениями».

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      Марина Совина
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