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14:52, 7 декабря 2023Бывший СССР

Медведчук назвал Зеленского террористом из-за ликвидации Кивы

Медведчук: ликвидацией Кивы Зеленский еще раз доказал, что он террорист

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Покушением на экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву Владимир Зеленский еще раз доказал, что он террорист. С таким заявлением выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке на платформе «Смотрим».

«Украинские СМИ по указанию преступной власти с нескрываемой радостью сообщают, что "Кива ликвидирован" и "операция СБУ удалась". Однако подобная "операция" не может означать ничего иного, кроме как взятые на вооружение властью в качестве государственной политики террор и запугивание политических оппонентов», — заявил Медведчук

Политик назвал действия киевских властей «кровавыми террористическими преступлениями». Он также заявил, что террористическая власть не может существовать на международной арене, как и страна, возглавляемая террористами.

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявлял, что Зеленский лично подписывает составленные Службой безопасности Украины и Государственным управлением разведки списки целей. Он также пояснил, что Илья Кива знал, что за ним ведут охоту украинские спецслужбы.

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      Александр Курбатов
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