На Украине сочли отставку Залужного большой ошибкой

Полковник СБУ в отставке Стариков назвал отставку Залужного большой ошибкой

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на своем Youtube-канале счел, что отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного не поможет Украине вернуть территории.

«Это не приведет ни к какому улучшению на фронте. Если это привело бы к освобождению подконтрольных территорий, то все были бы только за. Это [отставка] приведет к осложнению. (...) Это больше, чем ошибка», — заявил бывший полковник.

Стариков также заявил, что отставка главнокомандующего ВСУ не изменит ситуацию на фронте из-за тупика позиционной войны.

Ранее народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что Валерий Залужный может отправиться в отставку в качестве посла Украины в Великобритании. По словам политика, отставку Залужного стоит ждать 8 февраля.