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20:27, 6 февраля 2024Забота о себе

Назван улучшающий память и умственные способности напиток

Диетолог Королева заявила, что кофе улучшает память и умственные способности

Фото: Karl Fredrickson / Unsplash

Кофе способствует улучшению памяти и умственных способностей. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

Королева заявила, что положительное влияние кофеина на когнитивные функции объясняется его способностью усиливать кровообращение и улучшать микроциркуляцию в головном мозге. Таким образом, по словам врача, одна-две чашки напитка в день способны поддерживать умственную деятельность и память на хорошем уровне.

Увлекаться большим количеством этого напитка нельзя. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как магний, кальций, железо и цинк, которые очень важны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека

Маргарита Королеватерапевт, диетолог
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Королева также предупредила, что кофе обезвоживает организм, поэтому после его употребления рекомендуется выпить стакан воды. Кроме того, она обратила внимание, что кофеин нежелателен для людей с гипертонической болезнью и нарушением ритма сердца. В этом случае напиток может вызвать повышение артериального давления, усугубить аритмию или нарушения ритма сердца, предупредила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял миф о вреде кофе натощак. По его мнению, не существует доказательств, что какой-либо продукт может вызывать раздражение стенок желудка.

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      Екатерина Улитина
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