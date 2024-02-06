Назван улучшающий память и умственные способности напиток
Кофе способствует улучшению памяти и умственных способностей. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».
Королева заявила, что положительное влияние кофеина на когнитивные функции объясняется его способностью усиливать кровообращение и улучшать микроциркуляцию в головном мозге. Таким образом, по словам врача, одна-две чашки напитка в день способны поддерживать умственную деятельность и память на хорошем уровне.
Увлекаться большим количеством этого напитка нельзя. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как магний, кальций, железо и цинк, которые очень важны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека
Королева также предупредила, что кофе обезвоживает организм, поэтому после его употребления рекомендуется выпить стакан воды. Кроме того, она обратила внимание, что кофеин нежелателен для людей с гипертонической болезнью и нарушением ритма сердца. В этом случае напиток может вызвать повышение артериального давления, усугубить аритмию или нарушения ритма сердца, предупредила диетолог.
Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял миф о вреде кофе натощак. По его мнению, не существует доказательств, что какой-либо продукт может вызывать раздражение стенок желудка.