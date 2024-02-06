Назван улучшающий память и умственные способности напиток

Диетолог Королева заявила, что кофе улучшает память и умственные способности

Кофе способствует улучшению памяти и умственных способностей. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

Королева заявила, что положительное влияние кофеина на когнитивные функции объясняется его способностью усиливать кровообращение и улучшать микроциркуляцию в головном мозге. Таким образом, по словам врача, одна-две чашки напитка в день способны поддерживать умственную деятельность и память на хорошем уровне.

Увлекаться большим количеством этого напитка нельзя. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как магний, кальций, железо и цинк, которые очень важны для поддержания здоровья и иммунного статуса человека Маргарита Королева терапевт, диетолог

Королева также предупредила, что кофе обезвоживает организм, поэтому после его употребления рекомендуется выпить стакан воды. Кроме того, она обратила внимание, что кофеин нежелателен для людей с гипертонической болезнью и нарушением ритма сердца. В этом случае напиток может вызвать повышение артериального давления, усугубить аритмию или нарушения ритма сердца, предупредила диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов развеял миф о вреде кофе натощак. По его мнению, не существует доказательств, что какой-либо продукт может вызывать раздражение стенок желудка.