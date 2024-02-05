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13:49, 5 февраля 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог развеял популярный миф о кофе

Гастроэнтеролог Харитонов заявил, что кофе натощак не навредит желудку

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии» Андрей Харитонов развеял в беседе с KP.RU миф о вреде кофе натощак. Он также отметил, что кислые фрукты не вредят пищеварению, поскольку слизистая оболочка желудка адаптирована к большому спектру веществ.

По словам Харитонова, пить кофе натощак можно, если при этом не возникают неприятные симптомы. Не вредят здоровью и кислые фрукты, например, яблоки и мандарины. Дело в том, что в них находятся слабые с химической точки зрения кислоты, а в желудке присутствует более сильная соляная кислота.

«На сегодня нет никаких доказательств, что какой-либо продукт (мы не берем искусственные химические соединения типа уксусной эссенции или других растворов) способен травмировать слизистую оболочку желудка настолько, что это станет значимым», — сказал специалист.

Ранее сертифицированные нутрициологи назвали кофе полезным для похудения. Содержащийся в напитке кофеин помогает ускорить обмен веществ, что позволяет сжигать больше калорий.

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      Александра Д Борисова
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