Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:01, 6 февраля 2024Культура

Неизвестный попытался сорвать концерт SHAMAN в Екатеринбурге

Неизвестный попытался сорвать концерт SHAMAN, сообщив о минировании здания
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Неизвестный мужчина попытался сорвать концерт российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Екатеринбурге, на котором присутствовала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Зрителей стали запускать на площадку в пять вечера, а само выступление должно было начаться в семь. В начале восьмого появилась информация об угрозе — злоумышленник совершил анонимный звонок с туркменского номера на площадку и сообщил о том, что здание заминировано. Полицейские осмотрели площадку и не выявили ничего подозрительного. Эвакуация присутствующих не потребовалась, а концерт успешно состоялся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее SHAMAN назвал чушью домыслы об отсылках к Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в своей новой песне.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Швеция завершила расследование диверсий на «Северных потоках»

      Россияне стали активнее летать за границу

      Греческое судно атаковали у берегов Йемена

      В Молдавии призвали провести референдум о неприсоединении к военным блокам

      В России зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРЗ

      В Лондоне решили запретить «дочке» «Газпрома» судиться с итальянцами в России

      Глава МИД Украины понадеялся на новые снаряды от Португалии

      Неизвестный попытался сорвать концерт SHAMAN в Екатеринбурге

      Названы районы Москвы с наибольшим выбором «вторички»

      В России оценили риски нехватки бананов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше