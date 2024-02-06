Неизвестный попытался сорвать концерт SHAMAN в Екатеринбурге

Неизвестный попытался сорвать концерт SHAMAN, сообщив о минировании здания

Неизвестный мужчина попытался сорвать концерт российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Екатеринбурге, на котором присутствовала глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Зрителей стали запускать на площадку в пять вечера, а само выступление должно было начаться в семь. В начале восьмого появилась информация об угрозе — злоумышленник совершил анонимный звонок с туркменского номера на площадку и сообщил о том, что здание заминировано. Полицейские осмотрели площадку и не выявили ничего подозрительного. Эвакуация присутствующих не потребовалась, а концерт успешно состоялся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях», злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее SHAMAN назвал чушью домыслы об отсылках к Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в своей новой песне.