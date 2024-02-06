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00:02, 6 февраля 2024Россия

Омбудсмен Украины не ответил на запрос Москальковой об Ил-76

Москалькова не получила ответ от омбудсмена Украины Лубинца о сбитом Ил-76
Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что украинский коллега Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом Ил-76.

По ее информации, после крушения самолета к ней с рядом вопросов обратился украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Москалькова отметила, что тоже обратилась к нему по вопросу «предоставления информации о ракетных обстрелах Белгорода украинскими вооруженными формировании в тот день», однако ответа так и не получила.

Российский омбудсмен опубликовала свое письмо Лубинцу с информацией о сбитом самолете. В нем она отвергает обвинения в том, что ответственность за произошедшее несет Россия. «Учитывая полную информированность относительно упомянутого самолета, лиц в нем находившихся, маршрута передвижения и других обстоятельств, вина за случившиеся целиком и полностью лежит на украинских властях», — заявляет в письме Москалькова.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку, с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было раскрыто, что вооружение ВСУ располагалось в селе Липцы Харьковской области.

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      Марина Совина
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