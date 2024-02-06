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19:25, 6 февраля 2024Забота о себе

Популярная голливудская актриса рассказала о 25 годах трезвости

Актриса Джейми Ли Кертис заявила, что не употребляет наркотики уже 25 лет

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная американская актриса Джейми Ли Кертис заявила, что уже 25 лет не употребляет наркотики. О борьбе с зависимостью она рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 65-летней актрисы, она остается трезвой уже 25 лет. «День за днем. 9125 дней. Внутри, как пел мой старый друг Адам, чувство спокойствия, безмятежности, цели и величайшее ощущение того, что я не одинока. Что многие другие болели той же болезнью и нашли решение», — написала она.

Кертис поддержала тех, кто еще борется с зависимостью и стыдом. «Всегда есть те, кому не все равно. Моя рука в ваших. Ваши руки в моих», — заявила голливудская актриса.

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В июле 2023 года Кертис рассказывала, что в течение десяти лет была зависима от опиоидов. При этом, по словам актрисы, никто из ее знакомых не догадывался об этом.

Ранеее поклонники высмеяли в сети российскую блогершу и телеведущую Иду Галич за 30-дневную диету. 33-летняя звезда призналась, что в течение месяца не употребляла алкоголь, газированные напитки и чипсы.

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