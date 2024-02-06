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02:40, 6 февраля 2024Мир

Посольство России запросило встречи с администрацией США по Ил-76

ТАСС: посольство РФ добивается проведения встреч с администрацией США по Ил-76

Фото: Reuters

Посольство России в Вашингтоне добивается проведения встреч с представителями Белого дома и Госдепартамента США по ситуации вокруг теракта, в результате которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили российский самолет Ил-76. О таких запросах сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, дипмиссия начала добиваться проведения встреч сразу после катастрофы.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту, помимо шести членов экипажа, находились 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и трое сопровождающих. Борт был сбит украинскими войсками.

В Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку, с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было раскрыто, что вооружение ВСУ располагалось в селе Липцы Харьковской области.

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      Марина Совина
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