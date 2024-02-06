Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:52, 6 февраля 2024Культура

Появление обвиненной в домогательствах Lizzo на «Грэмми» раскритиковали

Адвокат раскритиковал организаторов «Грэмми» за приглашение Lizzo

Фото: Mike Blake / Reuters

Появление на церемонии вручения премии «Грэмми» исполнительницы Мелиссы Вивиан Джефферсон, известной как Lizzo, которую обвинили в домогательствах и дискриминации, раскритиковали. Об этом пишет TMZ.

По данным портала, присутствие артистки на мероприятии вызвало у многих удивление, в том числе у адвоката Неама Рахмани, представляющего танцоров, которые подали в суд на Lizzo.

Рахмани заявил, что разочарован тем, что певицу пригласили вручить награду за лучшую песню в стиле R&B. Он также задался вопросом, почему Академия звукозаписи решила предоставить эту роль именно ей. Адвокат раскритиковал организаторов мероприятия за двойные стандарты, а также заявил, что они закрывают глаза на скандал вокруг Lizzo, потому что она женщина.

В начале августа 2023 года на Lizzo подали в суд за дискриминацию и домогательства. Три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично. Затем в суд обратилась Аша Дэниэлс, которая пожаловалась на то, что во время работы с артисткой и ее командой она подвергалась расистским замечаниям, а также критике из-за веса.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России нашли огромную свалку куриных яиц. Почему их решили выбросить?

      Лишившимся доступа к домам из-за обстрелов белгородцам помогут дополнительно

      В Литве предложили закрыть КПП на границе с Белоруссией для укрепления санкций

      Россиянин раскрыл траты на зимовку в Таиланде

      Шесть человек пострадали при ДТП на российской трассе

      Распространение iOS 17 замедлилось

      Иностранцы массово устремились в Россию благодаря одному нововведению

      Американское издание заявило о встрече Карлсона с Путиным

      Неизвестный украл картину и семь роутеров из главного здания МГУ

      Многодетного россиянина заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше