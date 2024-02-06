Появление обвиненной в домогательствах Lizzo на «Грэмми» раскритиковали

Адвокат раскритиковал организаторов «Грэмми» за приглашение Lizzo

Появление на церемонии вручения премии «Грэмми» исполнительницы Мелиссы Вивиан Джефферсон, известной как Lizzo, которую обвинили в домогательствах и дискриминации, раскритиковали. Об этом пишет TMZ.

По данным портала, присутствие артистки на мероприятии вызвало у многих удивление, в том числе у адвоката Неама Рахмани, представляющего танцоров, которые подали в суд на Lizzo.

Рахмани заявил, что разочарован тем, что певицу пригласили вручить награду за лучшую песню в стиле R&B. Он также задался вопросом, почему Академия звукозаписи решила предоставить эту роль именно ей. Адвокат раскритиковал организаторов мероприятия за двойные стандарты, а также заявил, что они закрывают глаза на скандал вокруг Lizzo, потому что она женщина.

В начале августа 2023 года на Lizzo подали в суд за дискриминацию и домогательства. Три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично. Затем в суд обратилась Аша Дэниэлс, которая пожаловалась на то, что во время работы с артисткой и ее командой она подвергалась расистским замечаниям, а также критике из-за веса.