На рэпершу Lizzo снова подали в суд

TMZ: еще одна бывшая сотрудница рэперши Lizzo подала в суд на певицу

На американскую певицу Мелиссу Виван Джефферсон, известную как Lizzo, снова подали в суд. Об этом сообщает TMZ.

Согласно юридическим документам, Аша Дэниэлс пожаловалась на то, что во время работы с артисткой и ее командой она подвергалась расистским замечаниям, а также критике из-за веса.

По словам бывшей сотрудницы Lizzo, на работу ее наняла некая Аманда Номура. Девушка работала в гардеробе певицы во время тура. Дэниэлс утверждает, что работа была изнурительной — иногда рабочая смена могла продолжаться с шести утра до двух часов ночи, и ей отказывали в перерывах.

Она рассказала, что в ходе работы Номура была жестокой, часто делала расистские и фэтфобные (дискриминация людей с лишним весом — прим. «Ленты.ру») комментарии, а также называла чернокожих женщин в туре тупыми, бесполезными и толстыми. Также Дэниэлс вспомнила случай, когда Номура повредила ей лодыжку стойкой с вешалками, из-за чего нога девушки опухла, и ей пришлось прийти на работу в тапочках, в результате чего экс-сотруднице было сделано замечание.

Девушка рассказала, что она пыталась рассказать о проблемах руководству, но в конечном итоге ее уволили до истечения срока контракта.

В начале августа на Lizzo подали в суд за дискриминацию и домогательства. Три танцовщицы из коллектива артистки обвинили ее в создании враждебной рабочей среды. По их словам, рэп-исполнительница оскорбляла своих подопечных из-за набора веса, а также принижала их права по расовому и религиозному признакам. Позже бывший креативный директор звезды Куинн Уитни Уилсон подтвердила, что с ней обращались аналогично.