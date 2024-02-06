Продюсер назвал причину отмен концертов Кристины Орбакайте

Продюсер Рудченко: организаторы отменяют концерты Орбакайте, чтобы не прогореть

Российский продюсер Павел Рудченко назвал причину отмен концертов эстрадной певицы Кристины Орбакайте. Своим мнением он поделился в разговоре с Woman.ru.

По его мнению, организаторы отказываются от проведения выступлений, чтобы «не прогореть и не уйти в минус».

«Мне кажется, что здесь коммерческая бизнес-история. Импресарио в регионах перестраховываются, не приглашая тех звезд, вокруг которых есть информационная шумиха. Орбакайте как раз попадает в этот список. Всегда есть угроза, что будут бойкотировать и не покупать билеты», — отметил медиаменеджер.

Рудченко подчеркнул, что, если организатор все-таки решится на проведение концерта, то он может понести не только финансовые, но и репутационные убытки.

«Сейчас у активистов обостренное восприятие всех артистов, не только иноагентов, но и приезжающих на заработки из-за границы», — резюмировал продюсер.

Ранее концерты Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. До этого выступления артистки потребовали отменить общественные деятели, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины.