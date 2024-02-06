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12:13, 6 февраля 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин устроил стрельбу с балкона дома напротив лицея

В Уфе задержали пьяного жителя, устроившего стрельбу с балкона многоэтажки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полицейские Уфы задержали местного жителя, устроившего стрельбу из охотничьего ружья с балкона многоэтажного дома. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

По данным ведомства, мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в воздух из дома напротив лицея по улице Амантая. Оружие у него изъяли. В ближайшее время в отношении задержанного будет принято процессуальное решение.

Ранее полицейские в Кемерово задержали двух молодых россиян, устроивших ночную стрельбу в городе. В результате их действий трансформаторная будка, стеклопакет в подъезде и припаркованный автомобиль получили повреждения.

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      Олеся Мицкевич
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