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15:14, 6 февраля 2024Культура

Раскрыта причина отъезда Игоря Крутого в США

Игорь Крутой уехал в США, чтобы отпраздновать 90-летие своей матери

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Раскрыта причина отъезда российского композитора и продюсера Игоря Крутого в США. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что артист улетел из России, чтобы отпраздновать 90-летие своей матери, которая в последнее время проживает в Америке и практически не прилетает в Россию. Помимо родительницы, в США Крутой встретился с дочерью Александрой и сестрой Аллой, которая, также, как и композитор, владеет недвижимостью в Майами.

В январе Крутой отреагировал на исполнение песни «Как быть» звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачем.

Ранее актер театра и кино, радиоведущий, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскрыл причину, по которой эстрадная певица Алла Пугачева покинула Россию.

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      Анастасия Астахова
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