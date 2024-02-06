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17:31, 6 февраля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о вреде популярного варианта завтрака

Гастроэнтеролог Чижикова предупредила о вреде хлеба натощак

Фото: Charles Chen / Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, диетолог «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова предупредила, что утренний кофе и бутерброд с колбасой способны навредить здоровью. В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, как популярный вариант завтрака вредит организму.

Чижикова рассказала, что в колбасе содержится слишком много жиров, которые организму сразу после пробуждения трудно переваривать. По словам врача, если завтракать так каждый день, это может вызвать воспаление в желудочно-кишечном тракте и гастрит. Кроме того, она отметила, что в колбасе и беконе содержатся канцерогены, употребление которых повышает риск развития рака.

Также Чижикова предупредила о вреде употребления натощак хлеба, сдобных булочек и любой выпечки из белой муки. По ее словам, чтобы с утра обработать такое количество быстрых углеводов, желудку, кишечнику и поджелудочной железе приходится работать в усиленном режиме. Кроме того, продолжила гастроэнтеролог, выпечка может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка, а также резкие скачки сахара в крови.

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Кофе, по мнению врача, тоже нежелательно пить сразу после пробуждения. Чижикова объяснила, что у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта напиток может вызвать раздражение стенок желудка и изжогу. Также специалистка посоветовала не есть на голодный желудок фрукты и ягоды, так как они могут вызвать механическое повреждение стенок желудка, а со временем — гастрит и язву.

Чтобы не нагружать организм с самого утра, специалистка посоветовала делать на завтрак бутерброды из цельнозернового хлеба с добавлением рыбы, сыра или мяса.

Ранее врач-терапевт, эксперт XFIT Екатерина Ладыгина посоветовала есть гранаты для защиты от возрастных болезней. По ее словам, этот фрукт даже снижает риск развития рака.

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      Екатерина Улитина
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