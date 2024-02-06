Россиянина заподозрили в госизмене за поджоги на железной дороге

«Ъ»: житель Мордовии Бегоян подозревается в госизмене за поджоги на ж/д

Начало событий в новости Задержание заподозренного в госизмене россиянина попало на видео

20-летнего жителя Мордовии, задержанного сотрудниками ФСБ в Чувашии по подозрению в госизмене, зовут Артем Бегоян. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным спецслужб, молодой человек с сообщниками в декабре 2022 года по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) поджог релейный и батарейный шкафы возле станций Алатырь и Светотехника на Горьковской железной дороге. Диверсию он и подельники сняли на видео, чтобы им заплатили вознаграждение.

Также Бегоян планировал за две тысячи долларов вывести из строя железнодорожный локомотив на территории Чувашии или Татарстана. Он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

По его словам, куратор по имени Артур обещал ему за поджог релейного шкафа 10 тысяч рублей, за выведение из строя трансформатора от 50 до 100 тысяч рублей и повреждение локомотива стоило 120 тысяч.

В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене за сотрудничество с СБУ.