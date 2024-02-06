Против россиянина возбудили дело о госизмене за сотрудничество с СБУ

Житель Мордовии стал фигурантом дела о госизмене за сотрудничество с СБУ

В Чувашии возбудили уголовное дело о государственной измене в отношении 20-летнего жителя Мордовии, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ФСБ по Чувашии.

По версии следствия, мужчина установил тайное сотрудничество с украинскими спецслужбами через интернет и согласился устроить для них террористические акты на российских предприятиях.

В ведомстве уточнили, что фигурант также подозревается в совершении теракта на объектах транспортной инфраструктуры в составе группы. Расследование продолжается.

Ранее завербованная россиянка отказалась от сотрудничества с СБУ и сдалась силовикам.