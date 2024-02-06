Задержание заподозренного в госизмене россиянина попало на видео
20-летний житель Мордовии, задержанный сотрудниками ФСБ в Чувашии по подозрению в госизмене, дал признательные показания. Оперативное видео российских спецслужб опубликовано во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как силовики задерживают молодого человека. Он рассказывает, что нашел в мессенджере подработку и совершал поджоги на железной дороге по заказу куратора, чтобы помешать движению поездов, которые везут боеприпасы на СВО.
Подозреваемый также раскрыл расценки на диверсии: за поджог релейного шкафа платили 10 тысяч рублей, за выведение из строя трансформатора от 50 до 100 тысяч рублей и повреждение локомотива стоил 120 тысяч. По его словам, он планировал поджечь в Казани именно локомотив.
В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене за сотрудничество со Службой безопасности Украины.