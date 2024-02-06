Российская блогерша попала в аварию

Блогерша Катя Голышева попала в аварию

Российская блогерша Катя Голышева попала в аварию. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вместе с другими блогерами Голышева снимала ролик на аэролодке. В один момент транспортное средство неожиданно перевернулось — весь удар пришелся на девушку.

«Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец…», — поделилась она. Сейчас у интернет-звезды тошнота и головокружение.

Ранее стало известно, что звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова (до замужества — Колисниченко) попала в аварию вместе с тремя детьми. Многие подписчики участницы телешоу возмутились ее манерой вождения и заявили, что ей следовало быть более аккуратной при вождении.