Российский бизнес захотели обязать строить жилье для мигрантов

Эксперт Коженов: крупные компании могут обязать строить жилье для мигрантов

Российские компании, где массово трудоустроены мигранты, захотели обязать построить для них жилье. Такое предложение в беседе в НСН озвучил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

По его словам, идею строительства инфраструктуры для иностранных специалистов крупным бизнесом поддержали представители власти и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Речь идет о подмосковных строительных компаниях и логистических центрах, где работают тысячи мигрантов, объяснил эксперт.

Коженов считает, что такое решение будет выгодно для самих предпринимателей. «Во-первых, работники никуда не деваются, а во-вторых, над ними сохраняется контроль», — сказал он. Специалист добавил, что затраты компаний на строительство при использовании быстровозводимых конструкций могут окупиться за полтора года при средней цене общежития.

По данным опроса Института экономической политики (ИЭП), кадровый голод на промышленных предприятиях России в январе 2024 года достиг максимального в истории результата. Нехватку сотрудников как основную причину ограничения промышленного роста указали 53 участников опроса, чего не случалось за 30 лет проведения исследований.

Источники в кадровых агентствах сообщают, что бороться с дефицитом работников российский бизнес стал привлекая сотрудников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Компании нанимают рабочих без квалификации, которые не знают русского языка, в связи с сокращением числа трудовых мигрантов из стран СНГ.