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14:59, 6 февраля 2024Экономика

Российский бизнес захотели обязать строить жилье для мигрантов

Эксперт Коженов: крупные компании могут обязать строить жилье для мигрантов

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российские компании, где массово трудоустроены мигранты, захотели обязать построить для них жилье. Такое предложение в беседе в НСН озвучил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов.

По его словам, идею строительства инфраструктуры для иностранных специалистов крупным бизнесом поддержали представители власти и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Речь идет о подмосковных строительных компаниях и логистических центрах, где работают тысячи мигрантов, объяснил эксперт.

Коженов считает, что такое решение будет выгодно для самих предпринимателей. «Во-первых, работники никуда не деваются, а во-вторых, над ними сохраняется контроль», — сказал он. Специалист добавил, что затраты компаний на строительство при использовании быстровозводимых конструкций могут окупиться за полтора года при средней цене общежития.

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По данным опроса Института экономической политики (ИЭП), кадровый голод на промышленных предприятиях России в январе 2024 года достиг максимального в истории результата. Нехватку сотрудников как основную причину ограничения промышленного роста указали 53 участников опроса, чего не случалось за 30 лет проведения исследований.

Источники в кадровых агентствах сообщают, что бороться с дефицитом работников российский бизнес стал привлекая сотрудников из Индии, Пакистана и Северной Кореи. Компании нанимают рабочих без квалификации, которые не знают русского языка, в связи с сокращением числа трудовых мигрантов из стран СНГ.

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