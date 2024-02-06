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19:11, 6 февраля 2024Спорт

Российский хоккеист победил американца в драке в матче КХЛ

Российский хоккеист Холодилин победил американца Гальченюка в драке в матче КХЛ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский форвард омского «Авангарда» Никита Холодилин подрался с американским нападающим СКА Алексом Гальченюком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В концовке второго периода российский хоккеист провел силовой прием против соотечественника Сергея Толчинского. Игрок из США вступился за одноклубника и устроил потасовку, завершившуюся победой Холодилина. 21-летний форвард «Авангарда» точным апперкотом отправил оппонента на лед. Оба получили по две минуты штрафа за грубость.

Встреча прошла во вторник, 6 февраля, в Омске и завершилась со счетом 9:5 в пользу хозяев. Участники драки не отметились результативными действиями.

СКА возглавляет Западную конференцию. Авангард находится на втором месте в Восточной конференции.

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      Алексей Гусев
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