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10:39, 6 февраля 2024Культура

Соседов высказался об отмене концертов Орбакайте

Критик Соседов призвал Орбакайте высказаться об СВО для выступлений в России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Его слова приводит News.ru.

Соседов призвал артистку публично высказаться о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, исполнительница заняла неоднозначную позицию. Однако для дальнейшей карьеры в России ей необходимо определиться и не «сидеть на всех стульях сразу», подчеркнул критик.

«С одной стороны, мать, уже выжившая из ума, с другой — карьера. Поэтому она просто помалкивает, продолжая проживать за рубежом», — объяснил Соседов поведение Орбакайте.

Ранее концерты Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. До этого выступления артистки потребовали отменить общественные деятели, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины.

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      Мария Рюрикова
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