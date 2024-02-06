Соседов высказался об отмене концертов Орбакайте

Критик Соседов призвал Орбакайте высказаться об СВО для выступлений в России

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался об отмене концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Его слова приводит News.ru.

Соседов призвал артистку публично высказаться о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. По его мнению, исполнительница заняла неоднозначную позицию. Однако для дальнейшей карьеры в России ей необходимо определиться и не «сидеть на всех стульях сразу», подчеркнул критик.

«С одной стороны, мать, уже выжившая из ума, с другой — карьера. Поэтому она просто помалкивает, продолжая проживать за рубежом», — объяснил Соседов поведение Орбакайте.

Ранее концерты Орбакайте отменили в ряде городов Сибири. До этого выступления артистки потребовали отменить общественные деятели, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины.