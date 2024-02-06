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12:08, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Суд оштрафовал известную российскую журналистку

Суд Москвы оштрафовал журналистку Баронову за участие в незаконном пикете

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тверской суд Москвы оштрафовал известную российскую журналистку Марию Баронову за участие в несанкционированном пикете. Об этом сообщает ТАСС.

Журналистку обвинили в нарушении части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, Баронова нарушила порядок организации или проведения митинга или пикета. Сообщается, что журналистка вышла на незаконный пикет на Красной площади 30 ноября 2023 года.

Ей назначили штраф 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление Тверского суда еще не вступило в силу. Баронова или ее представители могут обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что известную российскую журналистку Евгению Альбац (признана Минюстом России СМИ-иноагентом) оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Она не снабдила свои материалы предупреждающей маркировкой иностранного агента.

В 2017 году Баронову уже штрафовали за нарушение той же статьи КоАП. Тогда ей назначили штраф 20 тысяч рублей.

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