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15:19, 6 февраля 2024Бывший СССР

Токаев назначил заместителей премьера Казахстана

Президент Токаев назначил нескольких заместителей премьер-министра Казахстана
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нескольких заместителей премьер-министра республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом президента первым заместителем премьера был назначен Роман Скляр. На должности замглавы правительства также были утверждены Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова. Кроме них, на должность заместителя премьер-министра — руководителя аппарата правительства был переназначен Галымжан Койшыбаев.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ о назначении Олжаса Бектенова новым главой правительства Казахстана. В результате перестановок в кабмине республики должность министра внутренних дел получил Ержан Саденов, а Мурат Нуртлеу и Руслан Жаксылыков были переназначены на должности главы МИД и министра обороны Казахстана.

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      Георгий Нестеров
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