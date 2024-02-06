Украинских школьников призвали вернуться и встать на воинский учет

Военкомат в Полтаве призвал школьников вернуться и встать на воинский учет

Военкомат в Полтаве призвал школьников вернуться на Украину и встать на воинский учет. С таким обращением выступил представитель полтавского военкомата Роман Истомин в эфире телеканала «ИРТ Полтава».

Он уточнил, что обучающихся в школе не оповещают повестками и не будут присылать им письма с требованием явиться в военный комиссариат.

При этом Истомин добавил, что школьники тоже имеют воинскую обязанность. «В целом — да, он должен вернуться на Украину, если он все еще гражданин Украины, он подлежит приписке», — сказал он.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что устроенный территориальными центрами комплектования «террор» дискредитировал идею мобилизации и снизил моральный дух украинского общества. «Это должно быть прекращено как можно скорее, но нам нужны реальные и эффективные альтернативы», — сказал он.